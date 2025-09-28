هذه المنطقة تستأثر بأكبر كمية من الامطار خلال 24 ساعة بما يعادل 45 مم..

شهدت عدد من ولايات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية، تهاطل كميات متفاوتة الاهمية من الامطار كان اهمها 45 مم بطبرقة من ولاية جندوبة و30 بصيادة لمطة بوحجر من ولاية المنستير

وفي ما يلي الكميات بالتفصيل وبحساب المليمتر

//ولاية صفاقس// الطهاهرة 3 بوغرارة 1 الغرابة 3 الحنشة 7 العامرة 5

//ولاية جندوبة // بني مطير 9 سدّ بوهرتمة 9 سد بربرة 24 عين دراهم 20 فرنانة 14 وادي مليز 7 جندوبة 5 طبرقة

//ولاية باجة // قبلاط 2 تستور 8 محطة وادي الزرقاء 3 باجة المحطة 1 نفزة 7

//ولاية سليانة // سليانة 1 مكثر المدينة 1

//ولاية الكاف // ساقية سيدي يوسف 2 وادي ملاق 1

//ولاية المنستير// طبلبة 1 بنبلة 3 قصيبة المديوني 27 قصر هلال 16 صيادة لمطة بوحجر 30 المكنين 23 المنستير 8 البقالطة 2

//ولاية المهدية // بومرداس 2 السواسي 2 ملولش 3 شربان 3 قصور الساف 3 سيدي علوان 7 الشابة 12 الجم 1

//ولاية مدنين // جرجيس 22 سيدي مخلوف 1 حاسي الجربي 15 جربة 1 بن قردان 33 بني خداش 1 مدنين 1

// ولاية أريانة // شرفش 1

// ولاية تونس // السيدة المنوبية 13

// ولاية تطاوين // تطاوين 1

// ولاية بن عروس // المروج 14

// ولاية بنزرت // جومين 18 سجنان 1 أوتيك 5 بنزرت 1

// ولاية نابل // قليبية 3 أزمور 2 دار علوش 43