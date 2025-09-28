عاجل/ اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تعلن عن هذا القرار..

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن إطلاق قارب إلى غزة مخصص للصحفيين والكوادر الطبية سيحمل هذا القارب أكثر من 100 إعلامي دولي وأطباء وأفراد من القطاعين الإعلامي والصحي حيث سيتم الإبحار إلى غزة في 1 أكتوبر 2025.

تأتي هذه الخطوة بالتشارك بين (تحالف أسطول الحرية ومبادرة ألف مادلين نحو غزة) بعد نحو عامين من منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الصحفيين الأجانب، ما خلق حالة حجب معلومات من الأكبر في العصر الحديث كما تعرض الصحفيون الفلسطينيون لاستهداف إبادي ارتقى على أثره 252 صحفي وصحفية منذ أكتوبر 2023.

كما يشهد القطاع الصحي في غزة تفكيكاً واستهدافاً منهجيًا نتيجة ممارسات الاحتلال حيث قُتل واعتُقل العاملون الطبيون وتم تقييد دخول الإمدادات الطبية الدولية وقصفت المستشفيات.

وتحث اللجنة الحكومات والمؤسسات الدولية على ضمان مرور السفينة بأمان، والعمل الفوري لإنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة.