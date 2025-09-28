الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): نتائج مباريات الدفعة الثانية..

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية لمباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأحد :

المجموعة الأولى

الأحد 28 سبتبمر 2025:

في ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة – مكارم المهدية 0 – 0

السبت 27 سبتبمر 2025

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم 4 – 0

في ملعب الشابة

هلال الشابة – كوكب عقارب 2 – 0

في ملعب 2 مارس بصفاقس

محيط قرقنة – بعث بوحجلة 0 – 1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين في

اتحاد تطاوين – هلال مساكن 1 – 0

الاثنين 29 سبتمبر 2025

في ملعب الشاذلي زويتن

نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس الحكم: ياسين المرغني

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي الحكم: امان الله الكوكي

الترتيب ن ل

بعث بوحجلة 6 2

هلال الشابة 4 2

مكارم المهدية 4 2

اتحاد تطاوين 4 2

سبورتينغ بن عروس 3 1

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 3 2

هلال مساكن 3 2

أمل حمام سوسة 2 2

سكك الحديد الصفاقسي 1 1

كوكب عقارب 1 2

اتحاد بوسالم 1 2

نادي حمام الأنف 0 1

جمعية مقرين 0 1

محيط قرقنة 0 2

المجموعة الثانية

الأحد 28 سبتمبر 2025

في ملعب فرحات حشاد باريانة

جمعية أريانة – مستقبل القصرين 2 – 1

في ملعب قربة

النادي القربي – قوافل قفصة 0 – 1

في ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر 2 – 2

في ملعب قصور الساف

اتحاد قصور الساف – نسر جلمة 5 – 1

في ملعب بئر الحفي الاصطناعي

أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية 1 – 2

في ملعب بوشمة

أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين 0 – 0

في ملعب الرديف

هلال الرديف – الملعب القابسي 0 – 0

الترتيب ن ل

القلعة الرياضية 6 2

سبورتينغ المكنين 4 2

الملعب القابسي 4 2

تقدم ساقية الدائر 4 2

قوافل قفصة 4 2

هلال الرديف 4 2

اتحاد قصور الساف 3 2

جمعية أريانة 3 2

جندوبة الرياضية 2 2

أمل بوشمة 2 2

مستقبل القصرين 1 2

نسر جلمة 0 2

أولمبيك سيدي بوزيد 0 2

النادي القربي 0 2