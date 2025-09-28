الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): نتائج مباريات الدفعة الثانية..

في ما يلي نتائج الدفعة الثانية لمباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي أقيمت اليوم الأحد :
المجموعة الأولى
الأحد 28 سبتبمر 2025:
في ملعب حمام سوسة
أمل حمام سوسة – مكارم المهدية 0 – 0
السبت 27 سبتبمر 2025
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة – اتحاد بوسالم 4 – 0
في ملعب الشابة
هلال الشابة – كوكب عقارب 2 – 0
في ملعب 2 مارس بصفاقس
محيط قرقنة – بعث بوحجلة 0 – 1
ملعب نجيب الخطاب بتطاوين في
اتحاد تطاوين – هلال مساكن 1 – 0
الاثنين 29 سبتمبر 2025
في ملعب الشاذلي زويتن
نادي حمام الأنف – سبورتينغ بن عروس الحكم: ياسين المرغني
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين – سكك الحديد الصفاقسي الحكم: امان الله الكوكي
الترتيب ن ل
بعث بوحجلة 6 2
هلال الشابة 4 2
مكارم المهدية 4 2
اتحاد تطاوين 4 2
سبورتينغ بن عروس 3 1
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة 3 2
هلال مساكن 3 2
أمل حمام سوسة 2 2
سكك الحديد الصفاقسي 1 1
كوكب عقارب 1 2
اتحاد بوسالم 1 2
نادي حمام الأنف 0 1
جمعية مقرين 0 1
محيط قرقنة 0 2
المجموعة الثانية
الأحد 28 سبتمبر 2025
في ملعب فرحات حشاد باريانة
جمعية أريانة – مستقبل القصرين 2 – 1
في ملعب قربة
النادي القربي – قوافل قفصة 0 – 1
في ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية – تقدم ساقية الدائر 2 – 2
في ملعب قصور الساف
اتحاد قصور الساف – نسر جلمة 5 – 1
في ملعب بئر الحفي الاصطناعي
أولمبيك سيدي بوزيد – القلعة الرياضية 1 – 2
في ملعب بوشمة
أمل بوشمة – سبورتينغ المكنين 0 – 0
في ملعب الرديف
هلال الرديف – الملعب القابسي 0 – 0
الترتيب ن ل
القلعة الرياضية 6 2
سبورتينغ المكنين 4 2
الملعب القابسي 4 2
تقدم ساقية الدائر 4 2
قوافل قفصة 4 2
هلال الرديف 4 2
اتحاد قصور الساف 3 2
جمعية أريانة 3 2
جندوبة الرياضية 2 2
أمل بوشمة 2 2
مستقبل القصرين 1 2
نسر جلمة 0 2
أولمبيك سيدي بوزيد 0 2
النادي القربي 0 2