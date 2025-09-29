عاجل/ بلاغ هـام للمشاركين في هذه المناظرة..

أفادت شركة النقل بتونس في بلاغ أنه استجابة لطلب رئاسة الحكومة وفي إطار ضمان حسن إجراء مناظرة الدخول إلى المرحلة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة بعنوان سنة 2024 التي ستجرى يومي السبت والأحد 04 و05 أكتوبر 2025 بداية من الساعة السابعة بكلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، فإنها ستؤمن بالإضافة إلى البرمجة العادية سفرات خاصة لضمان تنقـل المترشحين لهذه المناظرة من وإلى المركب الجامعي بمنوبة في أحسن الظروفو فيما يلي برنامج السفرات :

بالنسبة لشبكة الحافلات :

1- السفرات المبرمجة على الخطوط العادية المتجهة إلى كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة وهي :

– 16 ب من طبربة مرورا بالجديّدة وبجاوة

– 42 ب من البطّان مرورا بالجديّدة وبجاوة

– 58 من حي الورد ووادي الليل

– 93 من صنهاجة

– 97 من حي النسيم بالسعيدة مرورا ببجاوة

– 104 الذي ينطلق من تونس البحرية مرورا بباب عليوة وشارع 9 أفر يل وباب سعدون وباردو

2- سفرات خاصة تنطـلـق من :

* محطة تونس البحرية: سفرة على الساعة السادسة صباحا

* محطة باب عليوة : سفرة على الساعة السادسة صباحا

* باب سعدون : سفرة على الساعة السادسة صباحا

بالنسبة للشبكة الحديدية :

يمكن للمترشحين لهذه المناظرة التنقل عبر خط المترو رقم 4 الذي يربط محطة برشلونة بـالمركّب الجامعي بمنوبة مرورا بمحطة الجمهورية .