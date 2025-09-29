عاجل/ بودربالة في زيارة إلى الجزائر

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، صباح اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2025، على اجتماع الوفد البرلماني المنبثق عن مجموعة التعاون البرلماني مع الدول العربية، وذلك في إطار الإعداد للزيارة التي سيؤدّيها إلى الجزائر من 1 إلى 4 أكتوبر 2025.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية هذه الزيارة الأولى، التي تندرج في اطار الارتقاء بالديبلوماسية البرلمانية ونشر ثقافتها، وتوطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين والشعبين التونسي والجزائري.

وحثّ على ضرورة تقديم المقترحات الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية وتفعيل الشراكات القائمة بين تونس والجزائر.

وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على أهمية مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق والتعاون خاصة بين البلدان العربية في ضوء التحوّلات والتكتّلات التي يشهدها العالم اليوم.