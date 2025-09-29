تضاعف نسبة التونسيين المتحدّثين باللغة الانجليزية.. #خبر_عاجل

بلغ معدل الأمية في تونس 17.3 بالمائة، من مجموع السكان البالغ عددهم نحو 11.9 مليون نسمة، وفق نتائج التعداد العام للسكان والسكن لسنة 2024 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

وقد كشفت النتائج عن تباين واضح بين الجنسين، حيث بلغت نسبة الأمية 22.3 بالمائة لدى النساء مقابل 12.0 بالمائة لدى الرجال. وسجلت النساء معدلات أعلى للأمية، خصوصا في المناطق الداخلية والريفية.

وعلى مستوى الولايات، سجلت ولايتا بن عروس (10.12 بالمائة) والمنستير (11.21 بالمائة) أدنى نسب الأمية.

وسجّلت ولايات جندوبة، والقيروان، وسيدي بوزيد، والقصرين، وسليانة أعلى نسب الأمية، تراوحت بين 25 و28.5 بالمائة.

من جهة أخرى، أبرزت نتائج التعداد تحولات عميقة في المشهد اللغوي لدى السكان المتعلمين، فقد أظهرت البيانات أن المتحدثين باللغتين العربية والفرنسية، ما يزال مهيمنا لدى غالبية المتعلمين.

في المقابل، تضاعفت نسبة المتحدثين بثلاث لغات (عربية–فرنسية–إنجليزية) أربع مرات، لترتفع من 8.2 بالمائة سنة 1984 إلى 34.1 بالمائة سنة 2024. ويعكس ذلك التحول، توسع تعليم اللغة الإنجليزية في تونس.

أما المتحدثين باللغة العربية فقط، فقد بقيت مستقرة عند 21.8 بالمائة، وهو ما يعكس بقاء شريحة معتبرة من السكان في إطار ثقافي ولغوي محدود رغم التحولات التعليمية.