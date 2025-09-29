عاجل/ قنص جندي واستهداف آلية عسكرية في غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تمكن مقاتليها من قنص جندي صهيوني في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة.

وقالت السرايا في بيان لها، اليوم الاثنين: “تمكّن مجاهدونا من قنص جندي صهيوني يعتلي أحد المنازل في محيط مخيم الشاطئ بمدينة غزة وإصابته إصابة مباشرة”.

وفي بيان منفصل، أفادت السرايا بأن عناصرها اشتبكوا، ظهر السبت الماضي، مع قوة للاحتلال خاصة كانت تستقل مركبات من نوع “همر” في حي تل الهوا، وأوقعوا إصابات مباشرة في صفوفها.

كما أعلنت السرايا مسؤوليتها عن تدمير آلية عسكرية صهيونية، السبت الماضي، باستخدام صاروخ من مخلفات قصف الاحتلال من نوع “إم كيه 84” (MK84) في محيط مستشفى القدس في الحي ذاته، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن مجاهدي السرايا رصدوا هبوط طائرات للاحتلال في المنطقة المستهدفة، بهدف إخلاء القتلى والجرحى.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح بمدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

الجزيرة