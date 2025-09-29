عدد الأشخاص الحاملين لإعاقة في تونس.. #خبر_عاجل

كشفت ارقام نشرها المعهد الوطني للاحصاء، اليوم الاثنين، ان عدد السكان الحاملين لاعاقة في تونس يقدر بحوالي مليون و749 الف شخص اي ما يمثل نسبة 15,5 بالمائة من مجموع السكان في تونس، 10 بالمائة منهم فقط يتمتعون ببطاقة الاعاقة.

وتشير الاحصائيات التي تناولت عديد المحاور، الى ان اكثر من 375 الف شخص (3,3 بالمائة من مجموع السكان) يحملون اعاقة عميقة في حين يقدر عدد الحاملين لاعاقة متعددة بمليون و373 الف شخص اي ما يمثل 12,2 بالمائة من مجموع السكان في البلاد التونسية والمقدر ب11 مليون و270 الف و607 ساكن.

وتقدر نسبة حاملي الاعاقة العميقة في الوسط الريفي ب4,4 بالمائة وتقدر ب2,9 بالمائة في الوسط الحضري في حين يتوزع حاملي الاعاقات المتعددة الى 14.4 بالوسط الريفي و11.4 في الوسط الحضري.

واشارت ذات الاحصائيات ان نسبة التمدرس لدى ذوي الاعاقة لا تتجاوز 41 بالمائة مقابل نسبة وطنية تتجاوز 78,5 بالمائة وذلك بالنسبة للفئة العمرية المتراوحة بين 3 و24 سنة.