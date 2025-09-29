عاجل/ 4.5% من أطفال تونس خارج مقاعد الدراسة.. وهذه الولايات في الصدارة

فيديو أثار ضجة/ بطريقة جديدة وخطيرة: سرقة سيارة مواطن بجهة حلق الوادي..

2025/09/29 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

كشفت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أنّ 4.5 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 سنة لا يتلقون أي تعليم ويوجدون خارج المنظومة التربوية.
وبحسب النتائج المحاورية التي اعلن عنها المعهد اليوم الاثنين، فقد بلغت نسبة التسرّب المدرسي لدى الأطفال 3.5 بالمائة أغلبهم من الذكور، وذلك من جملة 3.293.463 طفل حسب التعداد لسنة 2024.
وتسجل الفئة العمرية 12-16 سنة أعلى نسبة انقطاع عن التعليم (8.1 بالمائة)، تليها الفئة العمرية 6-16 بالمائة (4.5 بالمائة) ثم الفئة العمرية 6-11 سنة (1.6 بالمائة).
وتختلف نسب التسرّب المدرسي بين الولايات، إذ تتجاوز 6 بالمائة في القيروان والمهدية والقصرين، بينما تنخفض إلى أقل من 3 بالمائة في بن عروس ومنوبة وأريانة.
من جهة أخرى، بلغ عدد الأطفال غير الملتحقين أصلا بالمنظومة التربوية والتكوينية 1 بالمائة.

