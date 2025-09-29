عاجل/ أرقام صادمة: ثُـلث الشباب في تونس خارج العمل والدراسة

أظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى، التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين، أن ثلث الشباب في تونس (32,5 بالمائة) يوجدون خارج أطر العمل والدراسة، أي لا يزاولون نشاطا مهنيا ولا يتابعون تعليما.

وبينت المعطيات ذاتها أن 32,5 بالمائة من الفئة العمرية بين 15 و34 سنة يزاولون تعليمهم، في حين يعمل 32,7 بالمائة، فيما لا تتجاوز نسبة الذين يتابعون تكوينا مهنيا 3,5 بالمائة.

ويقدر العدد الجملي للشباب في البلاد بـ3 ملايين و202 ألف شخص (26,7 بالمائة من مجموع السكان)، مقابل 3 ملايين و649 ألفا سنة 2014 (26,7 بالمائة من السكان).

كما أبرزت الإحصائيات ارتفاع نسبة العزوبية في صفوف الشباب لتصل إلى 79 بالمائة، حيث تبلغ 89 بالمائة لدى الرجال و69 بالمائة لدى النساء. ويصل عدد المتزوجين من الفئة العمرية 15-34 سنة إلى 649 ألف شخص، مقابل 19 ألفا من المطلقين.

وتقدر نسبة الأمية في صفوف الشباب بـ4,6 بالمائة، مقابل نسبة عامة في حدود 17,3 بالمائة على المستوى الوطني. كما تشير الأرقام إلى أن 40 بالمائة من الشباب لا يتمتعون بأي تغطية صحية.

وفي ما يتعلق بوسائل النقل، كشف التعداد أن 31 بالمائة من الشباب يتنقلون سيرا على الأقدام للالتحاق بمكان العمل أو الدراسة، فيما تعتمد 25 بالمائة من النساء على سيارات الاجرة او النقل الجماعي في حين يتوجه عدد كبير من الرجال 16,5 بالمائة على الدراجات العادية والنارية.