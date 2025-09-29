عاجل/ تفاصيل خطّة ترامب لإنهاء حرب غزّة وإدارة حُكم القطاع

ينتقل عبر الحيوانات: تسجيل أول حالة وفاة بهذا الفيروس في موريتانيا.. #خبر_عاجل

2025/09/29 أهم الأخبار, سياسة

نشر البيت الأبيض تفاصيل الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
وتتضمن الخطة الإفراج عن الرهائن أحياء وأمواتًا خلال 72 ساعة من موافقة إسرائيل عليها، وبدء حوار فلسطيني إسرائيلي للاتفاق على أفق سياسي للسلام.
كما تنص على إنهاء الحرب في غزة بمجرد موافقة الطرفين، وإدخال المساعدات إلى القطاع فور قبولها.
وتشمل الخطة أيضًا توفير ممر آمن لأعضاء حركة حماس الراغبين في مغادرة القطاع.
وقال ترامب إن التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غزة بات قريبا جدا، في حين أوضح البيت الأبيض أن إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها في القطاع سيتم عبر الأمم المتحدة ووكالاتها بالتعاون مع الهلال الأحمر.
كما أشار إلى أن غزة ستخضع لحكم انتقالي مؤقت تديره لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير السياسيين.

