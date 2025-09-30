هام/ الشركة الجهوية للنقل بهذه الولاية تتسلم 05 حافلات نقل حضري جديدة..

في إطار جهودها المتواصلة للارتقاء بخدمات النقل العمومي، عززت الشركة الجهوية للنقل ببنزرت أسطولها بخمس (5) حافلات نقل حضري عادية جديدة، تمثل الدفعة الأولى من صفقة تشمل خمسة عشر (15) حافلة ستتدعم بها الجهة تدريجيًا خلال الفترة القادمة.

ويأتي هذا الاقتناء في سياق خطة وطنية تهدف إلى تجديد الأسطول وتحسين جودة خدمات النقل الحضري، بما يواكب الحاجيات المتزايدة للمواطنين في التنقل اليومي. كما سيساهم هذا التعزيز في الحد من الضغط على الحافلات القديمة وتخفيف الاكتظاظ، خاصة في أوقات الذروة.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا التطوير إيجابًا على النقل المدرسي والجامعي بولاية بنزرت، إذ سيوفر للتلاميذ والطلبة تنقلًا أكثر انتظامًا وأمانًا وراحة، بما يضمن لهم ظروفًا أفضل لمزاولة دراستهم.

كما تعتبر هذه الدفعة جزء من برنامج شامل لتحسين الخدمات، يشمل لاحقًا إدخال دفعات إضافية من الحافلات، وتطوير شبكة الخطوط، وتعزيز الجوانب التقنية واللوجستية، بما يجعل النقل العمومي خيارًا أكثر جاذبية وفاعلية لفائدة متساكني الجهة.