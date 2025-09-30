سويعات تفصل أسطول الصمود عن شواطئ غزة..وهذه آخر التطورات..#خبر_عاجل

هام/ الشركة الجهوية للنقل بهذه الولاية تتسلم 05 حافلات نقل حضري جديدة..

بضعة أميال فقط تفصل “أسطول الصمود العالمي” عن بلوغ شواطئ قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار عن الأهالي وإيصال المساعدات، وسط مخاوف من إعتراض الأسطول من قبل الإحتلال الإسرائيلي الذي سبق أن هدّد الأسطول بطرق مختلفة لمنعه من الوصول.

في هذا الإطار، قال النّائب محمد علي، رئيس لجنة الحُقوق والحُرّيات بمجلس نُواب الشّعب، والمشارك في الأسطول، في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، إنّه “من المؤمل بلوغ المنطقة الحمراء التي سيتقاطع فيها الأسطول مع قوات الإحتلال الليلة أو فجر الغد”، مشيرًا إلى “وجود العديد من التهديدات من طرف الإحتلال الذي أقرّ بعزمه على اعتراض الأسطول”.

وأكّد النائب الوحيد المشارك في الأسطول أنّ “الإعتداءات على السفن انطلقت من ميناء سيدي بوسعيد، كما حدثت بعض عمليّات التخريب للسفن”، مشدّدًا على أنّ “سفينة فاميلي الرئيسية من المرجّح أن محرّكها تعرّض للتخريب”.

