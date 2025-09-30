عاجل/ نتنياهو يكشف حقيقة موافقته على إقامة دولة فلسـ.ـطينية..

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف نتنياهو في تسجيل مصور نشر ليلة البارحة على حسابه بتطبيق “تيلغرام” قائلا “لا، إطلاقا، لم يرد ذلك في الاتفاق.

وقد أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة”. وأعلن نتنياهو أمس الاثنين في مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي إنه يدعم خطة ترامب بشأن قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل ستقوم بـ”إنهاء المهمة” إذا رفضت حركة حماس الخطة. وجاء في الخطة التي نشرها البيت الأبيض والمؤلفة من 20 نقطة “بينما تتقدم إعادة تنمية غزة، وعندما يُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بشكل سليم، قد تتهيأ الظروف أخيرا لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة، وهو ما نُقر به كطموح للشعب الفلسطيني”.