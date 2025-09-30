المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ 105 مهاجرا من تونس الى غامبيا..

عاد صباح اليوم الثلاثاء، 105 مواطنا من غامبيا إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة طيران مستأجرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة، حسب ما جاء في بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والسويد ويتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات التونسية والغامبية.

وتعتبر هذه الرحلة عدد 18 التي تنظمها المنظمة الدولة للهجرة في تونس منذ بداية سنة 2025 وسيتلقى العائدون إلى غامبيا الدعم من المنظمة الدولية للهجرة لضمان إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في ظروف كريمة ومستدامة حسب المنظمة.

وجدير بالاشارة الى ان 148 مواطنا غينيا تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من العودة إلى بلدهم في إطار الرحلة الجوية المستأجرة السابعة عشرة.