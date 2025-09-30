عاجل/ زلزال بقوة 6.7 يضرب هذه الدولة..

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن زلزالا بلغت قوته 6.7 درجات على مقياس ريختر ضرب، الثلاثاء، منطقة فيساياس الشرقية في الفلبين.

وذكر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي عقب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل بلغ نحو 11 كيلومترا.

وقالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة، غير أن فرق الطوارئ بدأت عمليات تفتيش للمباني والبنى التحتية في مدينة سيبو والمقاطعات المجاورة.

وحذرت هيئة الزلازل الفلبينية من هزات ارتدادية متوقعة في الأيام المقبلة، داعية السكان إلى البقاء في حالة يقظة.