عاجل/ وزير الدفاع الإيطالي يوجّه هذا النداء الى أسطول الصمود

جدد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو، الدعوة لأسطول الصمود العالمي لتجنب محاولة كسر الحصار البحري على قطاع غزة.

وقال كروزيتّو اليوم الثلاثاء “المهمة المعلنة لأسطول الصمود العالمي هي إيصال المساعدات ولفت الانتباه إلى الصعوبات التي تواجه وصولها إلى المحتاجين” في قطاع غزة.

وأضاف “بالتالي، سيتحقق هدفهم المعلن بقبول الخطة الأمريكية، التي يمكن أن تمهد الطريق إلى السلام والمساعدات الإنسانية”.

وقال الوزير: “لهذا السبب على وجه التحديد، أشعر بأنني ملزم بتقديم نداء أخير إليهم، كي يأخذوا علماً بما يحدث ويستخدموا أحد الحلول البديلة التي طرحتها العديد من الأطراف، وفي مقدمتها بطريركية الكنيسة الكاثوليكية، في الأيام الأخيرة، لضمان وصول المساعدات” إلى فلسطينيي غزة.

وكان الوفد الإيطالي قد أعرب عن رفضه المقترح الذي قدمته الحكومة مؤخرا، الذي كان يقضي بإنزال المساعدات في قبرص لإيصالها لاحقا إلى القطاع عبر بطريركية القدس للاتين التي يقودها الكاردينال الإيطالي بييرباتيستا بيتسابالا.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية اليوم الثلاثاء إن البحرية الإيطالية ستنسحب من مرافقة أسطول دولي يحاول إيصال المساعدات إلى غزة بمجرد وصوله إلى مسافة 150 ميلا بحريا (278 كيلومترا) من الشاطئ.

وقالت الوزارة في بيان إنه بمجرد بلوغ الأسطول مسافة 150 ميلا بحريا، ستنسحب الفرقاطة الإيطالية المرافقة له “كما سبق وأعلنا ذلك عدة مرات في الأيام القليلة الماضية”.

وأضاف البيان أن السفينة ستصدر تحذيرين للنشطاء، ومن المتوقع أن يصدر التحذير الثاني والأخير في الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش تقريبا لدى وصول الأسطول إلى المسافة المحددة.

