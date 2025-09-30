عاجل/ أحداث ملعب سوسة: الاحتفاظ بـ50 شخصا وتوجيه هذه التّهم إليهم

عاجل/ الإطاحة بمروّج أقراص “إيريكا” في صفوف التلاميذ بهذه الجهة

2025/09/30 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1، فتح بحث تحقيقيّ ضدّ 50 شخصا من بينهم قصّر، على خلفية أحداث الشغب والعنف التي جدّت بالمنعرج الشمالي للملعب الأولمبي بسوسة السبت الماضي خلال المباراة التي جمعت النجم الرياضي الساحلي بفريق أهلي مدني السوداني.
ووفق مانلقته اذاة موزاييك الوم الثلاثاء، فان المحتفظ بهم يواجهون تهم الاعتداء بالعنف على موظف عمومي أثناء أدائه لوظيفه ما نجم عنه جروح والإضرار عمدا بملك الغير ورمي مقذوفات صلبة وإحداث الهرج والتسويش والانضمام إلى جمع مركّب من شأنه الإخلال بالراحة العامة و كان القصد منه ارتكاب جريمة، الى جانب تهمة استهلاك مادة مخدرة داخل منشأة رياضية.

