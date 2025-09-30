تفاصيل انسحاب مشاركين تونسيين من أسطول الصمود وعودتهم الى تونس..#خبر_عاجل

أعلنت الهيئة التسييرية ل “أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة” بتونس، في ندوة صحفية عقدتها بعد ظهر اليوم الثلاثاء، أن أسطول الصمود العالمي بلغ “المنطقة البرتقالية” السابقة للمنطقة الحمراء، وهي “منطقة الخطر” التي يتم فيها عادة تدخل القوات الصهيونية ضد المبحرين، وخاصة مع اقتراب تنفيذ عملية عسكرية في عرض البحر من قبل قوات الاحتلال.

وأكدت الهيئة التسييرية، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، أن كل المشاركين عازمون على مواصلة المسيرة الى غزة، ضمن الأسطول الذي يضم 50 سفينة و532 مشاركا من أكثر من 45 دولة ومن بينهم 30 تونسيا.

وكشفت الهيئة أنه تم تسجيل انسحابات نتيجة الأعطاب الفنية والوعكات الصحية الناتجة عن السفر عبر البحر والأحوال الجوية السيئة، ومنهم 4 مشاركين تونسيين تم نقلهم الى البر للعلاج والراحة، وتمت إعادتهم الى تونس بمساعدة لجنة متابعة خاصة.