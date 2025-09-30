عاجل/ دعتهم الى التوقف فورا: ميلوني توجه هذه الرسالة الى أسطول الصمود..

عاجل/ أسطول الصمود يدخل “المنطقة الحمراء” والمشاركون في حالة تأهّب قصوى

2025/09/30 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

طالبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء أسطول الصمود الدولي الذي يحاول إيصال مساعدات إلى غزة بوقف مهمته على الفور.

وقالت ميلوني إن الإصرار على الدخول في مواجهة مع إسرائيل قد يُخلّ “بالتوازن الهش” القائم حاليا والذي قد يُفضي إلى إحلال السلام بناء على الخطة التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت ميلوني في بيان “سيكون الكثيرون سعداء بعرقلة” هذه الخطة.

وتابعت “أخشى أن تُتيح محاولات الأسطول لكسر الحصار البحري الإسرائيلي ذريعة لذلك. ولهذا السبب أيضا، أعتقد أن الأسطول يجب أن يتوقف الآن”.

