تأمينات BIAT والترا ميراج الجريد أرقام قياسية وتضامن مجتمعي

اختتم ماراطون الترا ميراج الجريد 2025 فعاليات دورته التاسعة من بحيرة شمسة التابعة لمدينة توزر يوم السبت 27 سبتمبر 2025 بمشاركة محلية ودولية واسعة جمعت 500 مشارك من 29 جنسية مختلفة من القارات الخمس، ممّا يرسخ مكانة هذا السباق كأحد أبرز سباقات التحمل في افريقيا وفي العالم.

وشهدت هذه الدورة إضافة الى سباقات 50 و100 كم إطلاق ″ سباق تأمينات BIAT trail 25 كم ” والذي مثل إضافة مميزة لبرنامج الماراطون ولاقى اقبالا واستحسانا كبيرا من المشاركين.

وعلى صعيد النتائج، توّج العداء رشيد المرابطي بالميدالية الذهبية في سباق 100 كم رجال في زمن قدره 8 ساعات و36 دقيقة و47 ثانية فيما توجت العداءة Elien Janssen في فئة السيدات لذات السباق بتوقيت 11 ساعة و38 دقيقة و21 ثانية.

أما بالنسبة لسباق الترا ميراج 50 كم، فقد تحصّل العداء وليد مراد على المرتبة الأولى في فئة الرجال فيما حققت العداءة Bouchra Lundgren Eriksen ذهبية السيدات.

وضمن سباق تأمينات BIAT trail 25 كم “، أحرز العداء مراد الزموري على الميدالية الذهبية بتوقيت ساعة و59 دقيقة و33 ثانية فيما احتلت العداءة Josephine Durin المركز الأول في فئة السيدات. وقد ساهمت كل هذه الإنجازات في تعزيز مكانة مدينة توزر والصحراء التونسية، كوجهة رائدة في مجال سباقات التحمل في العالم. وتميزت هذه الدورة بتحقيق نسب انهاء عالية للسباقات بنسبة 97 % بالنسبة لسباق 25 كم و92 % في سباق 50 كم و86% في 100 كم وتعكس هذه النتائج المميزة مثابرة وإصرار العدائين على تحدي الذات.

ولا يقتصر الترا ميراج الجريد على كونه مجرّد حدث رياضي، بل هو مغامرة إنسانية وثقافية وتضامنية حقيقية. وفِي إطار شراكتها المتواصلة التي ترجع الى سنوات عديدة، جدّدت تأمينات BIAT التزامها تجاه المجتمع المحلي عبر إطلاق مبادرات ملموسة لفائدة الجهة، حيث تمّ تدشين قاعة إعلامية مجهزة بالكامل في دار الشباب بتوزر، توفّر للشباب فضاءً متميزاً يتيح لهم الحصول على أدوات تعليمية وتقنيات تعزز إبداعهم ومواهبهم ومشاركتهم المجتمعية. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية لشركة تأمينات BIAT، التي تسعى من خلالها لدعم المجتمع المحلي والتعليم والتنمية المحلية.

وبهذه المناسبة، أكّد السيد مهدي المصمودي، مدير عام تأمينات BIAT أنّ هذه الدورة تعكس القيم المشتركة بين الماراطون والشركة ″الترا ميراج ليس مجرد مسابقة رياضية بل هو احتفال بالمثابرة وتحدي الذات وقيم التضامن. والى جانب دعمنا للماراطون، نواصل تعزيز مبادراتنا المحلية على غرارتجديد وتجهيز قاعة متعددة الاختصاصّات بدار الشباب بتوزر العام الماضي وتجهيز قاعة اعلامية وانشاء نادي روبوتيك لتمكين شباب الجهة وتطوير معارفهم ومهاراتهم والعمل على مشاريع مبتكرة. ″

وأضاف أنّ ″ هذه المبادرة ستوفر الفرصة لهؤلاء الشباب لتمثيل جهتهم في المسابقات الوطنية والدولية وستمكنهم في الوقت ذاته من تعزيز خبراتهم العملية وروحهم التنافسية كما تعكس حرصنا على دعم التنمية الاجتماعية والثقافية في المنطقة وتعزيز الحركية الاقتصادية.″

من جهته قال السيد أمير بن قاسم، منظم الماراطون الترا ميراج الجريد أن ″ هذه الدورة ستبقى محطة فارقة في تاريخ الماراطون على كل المقاييس سواء من حيث عدد المشاركين وتنوع جنسياتهم إضافة الى النسب الاستثنائية للعدائين الذين اجتازوا خط النهاية ممّا يبرز ويعزز المكانة العالمية لهذا الحدث الذي أصبح جسرا للاحتفاء بالتنوع الثقافي وتشجيع الرياضة وقيم التفوق والالتزام.″

وبفضل تراكم الخبرات والجمع بين التميز الرياضي والعمل المجتمعي، يواصل سباق الترا ميراج الجريد اشعاعه المتواصل على المستوى المحلي والدولي وقد تمكن من أن يصبح محركاً للتنمية في توزر، من خلال تسليط الضوء على الموروث الطبيعي والثقافي للصحراء التونسية. كما تساهم تأمينات BIAT، الشريك الرئيسي لهذا الحدث الملتزم بقيم التضامن والمشاركة والتنمية المحلية، في ترسيخ مكانته كمرجع رياضي دولي بارز، مع ترك أثر إيجابي ومستدام في مدينة توزر.

