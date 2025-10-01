وزارة الصحة تفتح 7 مناظرات خارجية بالملفات لانتداب اكثر من 400 خطة

تفتح وزارة الصحة، يوم 25 جانفي من السنة المقبلة، 7 مناظرات خارجية بالاختبارات لانتداب 402 خطة

تشمل مهندسين أول ومهندسين معماريين أول وتقنيين رؤساء وتقنيين أول ومتصرفين للصحة العمومية وكتبة تصرف للصحة العمومية الى جانب أخصائيين نفسانيين .

ويفتح باب التسجيل للترشح للمناظرة المذكورة على الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، يوم 20 أكتوبر 2025، على أن تختتم قائمة التسجيل يوم 5 نوفمبر المقبل .

ووفق قرار صادر عن وزير الصحة مؤرخ في 30 سبتمبر 2025 بالعدد الاخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يبلغ عدد الخطط المراد تسديد شغورها في اختصاص مهندس أول بالسلك الاداري 33 خطة في اختصاصات الهندسة الصناعية والمدنية وكهرباء آلية وبيو طبي وهندسة السوائل.

كما تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 17 مهندسا معماري أول بسلك المهندسين المعماريين للادارة.

وانقسمت الخطط المزمع تسديد شغورها في هذه المناظرات الى 12 خطة رؤساء بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية في اختصاص فيزياء اشعاعية .

وضبط قرار وزيرالصحة فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 170 تقني أول بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية في اختصاصات الآلية والكهرباء والصيانة الصناعية وكهرباء آلية والطاقة والاحصاء والبيوطبي واعلامية طبية وهندسة السوائل والكيمياء.

وتقرر أيضا فتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفين للصحة العمومية بالسلك الاداري للصحة العمومية لسد شغورات في 170 خطة تتوزع على 5 خط اختصاص حقوق وعلوم قانونية و93 خطة اختصاص علوم اقتصادية ومالية و52 خطة في اختصاص المحاسبة .

كما شمل قرار وزير الصحة، أيضا تنظيم مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الاخصائيين النفسانيين للادارات العمومية في 20 خطة.