عاجل/ بعد تداول صور لامرأة بزيّ أمني على فيسبوك.. بطاقتا إيداع ضد هؤلاء..

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطبري في تصريح لاذاعة موزاييك بأنّ النيابة العمومية أصدرت بطاقتيْ إيداع بالسجن ضدّ امرأة وأمني ووجّهت لهما جملة من التهم منها ”انتحال صفة ومسك أشياء مجهولة المصدر والبغاء السري والمشاركة في ذلك”.

وتواجه المرأة أيضا تهمة البغاء السرّي، فيما يواجه عون الأمن وشخص ثالث مدرج بالتفتيش المشاركة في ذلك والتوسّط.

كما قرّرت النيابة العمومية بمحكمة المهدية إحالة الموقوفيْن على الدائرة الجناحية.

وللتذكير فان منطلق الأبحاث كان تداول صور لامرأة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي أزياء سلكيْن أمنييْن، فأذنت النيابة العمومية في وقت سابق بفتح بحث وإدراج المعنيّة بالتفتيش قبل أن تتمكّن الوحدات الأمنية من القبض عليها.