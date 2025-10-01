الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو لحماية الصحفيين المشاركين في أسطول الصمود..# خبر_عاجل

دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو للتدخل العاجل لضمان حماية الصحفيين المشاركين في أسطول الصمود العالمي، وفقاً للقانون الدولي.

وأعرب الاتحاد في بيان له اليوم الأربعاء، عن بالغ قلقه حيال سلامة عدد من الصحفيين الذين يشاركون في مهمة ميدانية على متن أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

وشدد على ضرورة احترام القوات الإسرائيلية لسلامة الصحفيين وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، داعيا جميع الصحفيين المتواجدين على متن الأسطول إلى التواصل المباشر مع الاتحاد.

وأبرز الاتحاد الدولي للصحفيين، أن عدداً من الصحفيين يشاركون في هذه الرحلة بمهمات ميدانية، بينهم ما لا يقل عن سبعة صحفيين من شمال إفريقيا، ومع دخول الأسطول مرحلته الأخيرة، فإنه يواجه خطر الاعتراض من قبل القوات الإسرائيلية خلال الساعات الـ 48 المقبلة.

وذكر بأن ما لا يقل عن 222 صحفياً قتلوا في غزة منذ بداية الحرب، مجدداً التأكيد على أن ما يجري يمثل معركة خطيرة وغير مقبولة ضد حرية الصحافة تقودها إسرائيل.

ويضم أسطول الصمود العالمي مجموعة من السفن انطلقت من عدة موانئ عبر البحر الأبيض المتوسط، في إطار مبادرة مدنية يشارك فيها ناشطون وأطباء وفنانون ورجال دين ومناصرون لحقوق الإنسان.

وتهدف المبادرة إلى كسر الحصار غير القانوني المفروض على غزة وفتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.