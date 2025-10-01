بن عروس: توقعات ببلوغ صابة الزيتون اكثر من 20 الف طن

تقدر صابة الزيتون لموسم 2025-2026 اكثر من 20 الف طن، اي ما يعادل انتاج 4217 طنا من الزيت، وفق ما افاد به رئيس قسم الارشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية عز الدين القريوي.

واكد القريوي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان انتاج زيت الزيتون خلال الموسم الحالي، سيسجل وفق التقديرات الأولية تطورا هاما يصل الى 56 بالمائة مقارنة بالموسم المنقضي، واضاف ان المساحات المخصصة لزراعة الزيتون بالجهة تبلغ 7937 هكتارا وتوجد 73 بالمائة منها بمنطقة مرناق و18 بالمائة بالمحمدية، في حين تتوزع بقية المساحات على منطقة فوشانة وبعض المناطق الأخرى.

وأبرز انّ المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، قدرت الإنتاج الجملي لزيتون المائدة بالجهة، والذي يتوزع على مساحة 286 هكتارا للموسم الحالي ب1100 طن، وأضاف ان الحاجيات من اليد العاملة قدرت بنحو 250 الف يوم عمل أي ما يعادل 2500 موطن شغل موسمي (خلال المدة المخصصة للجني) وبمعدل جني 80 كلغ في اليوم للعامل الواحد .

وأشار الى وجود 9 معاصر ببن عروس بطاقة تحويل 1180 طن في اليوم وبطاقة خزن تبلغ 8400 طن، وبين ان المصالح المختصة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة ستنظم مجموعة من الحملات التحسيسية لحث الفلاحين على استعمال مادة المرجين كسماد لغراسة الأشجار المثمرة والزياتين.

وقال ان اللجنة الفنية الجهوية لمتابعة موسم الزيتون، نظمت عدة زيارات ميدانية يومي 24 و25 سبتمبر المنقضي لكافة المعاصر المتواجدة في الجهة، للوقوف على مدى جاهزيتها ومدى تطبيقها للاجراءات والتوصيات وتجاوز النقائص التي تم تسجيلها خلال الموسم الفارط و القيام بالإصلاحات اللازمة قبل افتتاح موسم جني الزيتون الذي من المتوقع ان ينطلق يوم 20 أكتوبر الجاري.

وابرز ان التوصيات المنبثقة عن اللجنة الجهوية المخصصة لمتابعة موسم الزيتون، تشمل أساسا ضرورة افتتاح موسم الجني عند النضج التام للزيتون وعدم استعمال العصي خلال الجني لعدم اتلاف البراعم والمحافظة على انتاج الموسم المقبل والاعتماد على المفارش البلاستيكية وعدم استعمال الامشاط عند عملية الجني لحماية المنتوج من التلف والمحافظة على جودة الزيتون وتعزيز القدرة التنافسية العالية لتصدير المنتوج.