اتحاد الشغل بقابس يطالب بعقد مجلس وزاري لحل مشاكل الجهة..# خبر_عاجل

طالب المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بقابس، في بيان، بعقد مجلس وزاري لحل مشاكل الجهة.

كما دعا كافة منظوريه العاملين بالمنطقة الصناعية بقابس إلى تنفيذ وقفة إحتجاجية بساعة بمقر العمل يوم غد الخميس 2 أكتوبر 2025 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 8 صباحا دفاعا عن الجهة ووضعها.

وعبر عن استنكاره الشديد لما اعتبرها حالة استهتار ولامبالاة التي تنتهجها كل الشركات المنتصبة بالمنطقة الصناعية وخصوصا المجمع الكيميائي التونسي فيما يتعلق بموضوع التلوث، وخاصة الإنبعاثات الغازية التي تفاقمت و تكررت نظرا لعدم صيانة المعدات والتجهيزات وتجاوز العمر الافتراضي لبعض المعامل حتى أصبحت الجهة في وضع خطير جدا تجاوز التلوث وأصبح يهدد مباشرة حياة الإنسان.

وأشار في سياق متصل إلى البنية التحتية المهترئة بالمستشفى الجامعي بقابس والنقائص الفادحة في عديد الإختصاصات وخاصة التي في علاقة بالوضع البيئي الخطير بالجهة مع ضعف إمكانيات المنشآت الصحية المحلية ومما فاقم الوضع المتردي تتواصل عملية ترميمه لمدة 13 سنة إلى يومنا هذا وفق البيان ذاته.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح خلال اجتماع جمعه بوزراء الصحة والبيئة والصناعة بأنه “وقع اغتيال الصحة والبيئة في ولاية قابس منذ سنوات طويلة” معتبرا ما حصل في قابس بخصوص تسرب غازات واختناق عدد من التلاميذ يعد جريمة “.

وشدد على أن الحلول ممكنة لتفادي المشاكل البيئية في قابس داعيا إلى وضع خطط جديدة ودراسات معمقة لإنقاذ الجهة وواحاتها من الوضع البيئي الكارثي والجرائم التي استمرت على مدى سنوات .