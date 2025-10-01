إيطاليا واليونان تحثان الكيان الصهيوني على ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود المتجه لغزة..

حثت إيطاليا واليونان اليوم الأربعاء، الكيان الصهيوني على عدم إلحاق أي أذى بالناشطين المشاركين في أسطول دولي يتأهب لتدخل صهيوني لمنعه من إيصال مساعدات إلى غزة.

وقال البلدان في بيان مشترك صادر عن وزيري خارجيتهما “ندعو إلى ضمان سلامة وأمن المشاركين، والسماح بجميع إجراءات الحماية القنصلية”.

كما دعت روما وأثينا الناشطين إلى قبول مقترح حل توافقي بأن يتم تسليم المساعدات إلى الكنيسة الكاثوليكية والسماح لها بتوزيعها في غزة، ومن ثم تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيوني.

ورفض المشاركون في الأسطول المقترح أكثر من مرة وقالوا إن جزءا أساسيا من هدفهم يتمثل في الوقوف في وجه الكيان الصهيوني وفضح الحصار البحري الذي يفرضه الكيان الصهيوني على غزة والذي يعتبرونه غير قانوني.