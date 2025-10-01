عاجل/ ميلوني تهاجم أسطول الصمود

عاجل/ اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة تكشف تفاصيل محاصرة سفينة “ألما” وملخص ما حدث فجر اليوم..

2025/10/01 أهم الأخبار, سياسة

جددت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني انتقاداتها لأسطول الصمود العالمي، الذي يشارك فيه نشطاء ونواب في البرلمانين الوطني والاوروبي ينتمون لمعارضة يسار الوسط.
وقالت ميلوني، لدى وصولها الاربعاء إلى قصر كريستيانسبورغ، مقر انعقاد المجلس الأوروبي غير الرسمي في كوبنهاغن، “إنها مرحلة ينبغي أن يدرك فيه الجميع أن التحلي بالمسؤولية والانتظار ريثما تجري مفاوضات السلام، ربما يكون أنجع لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني”.
وأردفت قائلة: “لكن ربما لم تكن معاناة الشعب الفلسطيني هي الأولوية”.
وقالت رئيسة حكومة يمين الوسط “أعتقد أنه بعد النداءات التي أطلقها الرئيس ماتاّريلا وغيره من الزعماء الأوروبيين، فإن مخاطر مبادرة ادعت أنها ولدت من أجل قضية إنسانية، ثم تبين أنها لكسر حصار بحري، تكتسب أبعادا لا تصدق”.
يشار الى ان اسطول الصمود العالمي يواصل الابحار في اتجاه غزة رغم تهديدات جيش الاحتلال باعتراضه.
ومن المرتقب ان يصل الاسطول الى شواطئ القطاع المحاصر، فجر الغد الخميس 2 اكتوبر 2025.

وكالة الانباء الايطالية “آكي”

