عاجل/ احتجاجات المغرب: أكثر من 400 شاب رهن الإعتقال

أعلنت وزارة الداخلية المغربية الأربعاء 1 أكتوبر 2025 إصابة 263 فردا من قوات الأمن و23 مدنيا واعتقال 409 أشخاص عقب المظاهرات التي تشهدها المملكة. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في بيان إن المحتجين استخدموا السكاكين وألقوا زجاجات حارقة وحجارة.

وارتفعت حدة الاحتجاجات التي يقودها شبان يطالبون بتحسين التعليم والرعاية الصحية في المغرب، لتتحول إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن مساء الثلاثاء، في رابع يوم على التوالي من المظاهرات في عدة مدن.

فيما أصدر الائتلاف الحكومي بيانا الثلاثاء عبر فيه عن استعداده للحوار مع الشباب “داخل المؤسسات والفضاءات العمومية وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وقامت مجموعة شبابية مجهولة تحمل اسم “جيل زد 212” بتنظيم احتجاجات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية في المملكة المغربية على الإنترنت. واستخدمت منصات من بينها تيك توك وإنستغرام وتطبيق الألعاب ديسكورد لتعبئة الشباب.