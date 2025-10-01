عاجل/ آخر آجال إيداع التصريح الشهري بالأداءات

عاجل/ تفاصيل جديدة حول اعتقال حليمة بن علي في باريس..

حدد يوم 16 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الإدارة العامة للأداءات.
كما حدد اليوم نفسه كآخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
وضبط يوم 20 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
وسيكون يوم 28 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

