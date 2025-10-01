عاجل/ اتصالات بين إسرائيل وإيطاليا لضمان سلامة الإيطاليين على متن اسطول الصمود

أعلنت سفارة إسرائيل لدى إيطاليا عن “تواصل مع السلطات في إسرائيل وإيطاليا لضمان سلامة المواطنين الإيطاليين” على متن أسطول (الصمود العالمي) المتجه نحو قطاع غزة.

وكتبت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية الأربعاء في منشور على منصة (إكس) “للأسف، يبدو أن بعض المشاركين عازمون على الاستفزاز. نأمل ألا تؤدي هذه الأفعال إلى حادث وأن ينتهي كل شيء بسلام”.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن “اليونان انضمت إلى إيطاليا في ندائها إلى الأسطول: اقبلوا عرض البطريركية اللاتينية في القدس لإيصال المساعدات بأمان، تضامنًا مع أطفال ونساء ورجال غزة”.

وأضاف “كما طلبت إسبانيا منهم عدم مواصلة مسارهم”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: “تتعالى دعوات من كل حدب وصوب لوقف هذا الاستفزاز من حماس والصمود”.

وخلص ساعر قائلا “ننضم إلى هذه الدعوات ونؤكد: لم يفت الأوان.

نرجو منكم نقل أي مساعدات قد تكون لديكم إلى غزة سلميًا عبر ميناء قبرص، أو ميناء عسقلان، أو أي ميناء آخر في المنطقة”.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء