عاجل/ الليلة: الامطار الغزيرة والرياح القوية متواصلة

2025/10/01 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

يتواصل هذه الليلة نزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالوسط والجنوب الشرقي ثم تشمل مناطق الشمال آخر الليل وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
وتهب الريح شمالية غربية بالشمال والوسط وشرقية بالجنوب قوية قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا ببقية الجهات كما تتجاوز مؤقتا 60 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.
وتتراوح الحرارة ليلا بين 18 و 22 درجة بالشمال والوسط وتكون في حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 20 و24 درجة بالجنوب.
ويكون البحر مضطربا فشديد الإضطراب بشمال وشرق تونس وقليل الاضطراب فمضطرب بخليج قابس.

