عاجل/ فيديو: وائل نوار في اتصال مباشر مع قوات الاحتلال عبر اللاسلكي



نشرت الصفحة الرسمية لاسطول الصمود المغاربي، عبر صفحتها على فايسبوك، فيديو لعضو الهيئة التسييرية للأسطول وائل نوار، وهو في اتصال مباشر عبر اللاسلكي مع السفن الحربية لجيش الاحتلال، التي تحاصر حاليا الاسطول المتوجه الى قطاع غزة.

ودعا نوار جيش الاحتلال الى اخلاء البحر و افساح المجال للسفن التي لديها الحق في الحماية الدولية لتصل و تسلم المساعدات الى غزة.

وفي ما يلي الفيديو كاملا:



وأعلن أسطول الصمود أن قوات الاحتلال أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن الأسطول أن مواصلة الابحار نحو غزة ومحاولة كسر الحصار ستعتبر انتهاكا يعرض المشاركين للاعتقال كما لجأت الى بث مواد دعائية عبر اللاسلكي مرتبطة بالسابع من أكتوبر.