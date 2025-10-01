عاجل/ أسطول الصمود يعلن عن هذا القرار..وهذا الموعد الوصول الى قطاع غزة..

إيطاليا واليونان تحثان الكيان الصهيوني على ضمان سلامة المشاركين في أسطول الصمود المتجه لغزة..

عاجل/ ثلاث سنوات سجنا ضد هذا الاعلامي..

عاجل/ عمال ميناء إيطالي يُجبرون سفينة إسرائيلية على المغادرة..

عاجل/ فيديو: وائل نوار في اتصال مباشر مع قوات الاحتلال عبر اللاسلكي

2025/10/01 أهم الأخبار, سياسة


نشرت الصفحة الرسمية لاسطول الصمود المغاربي، عبر صفحتها على فايسبوك، فيديو لعضو الهيئة التسييرية للأسطول وائل نوار، وهو في اتصال مباشر عبر اللاسلكي مع السفن الحربية لجيش الاحتلال، التي تحاصر حاليا الاسطول المتوجه الى قطاع غزة.
ودعا نوار جيش الاحتلال الى اخلاء البحر و افساح المجال للسفن التي لديها الحق في الحماية الدولية لتصل و تسلم المساعدات الى غزة.
وفي ما يلي الفيديو كاملا:

وأعلن أسطول الصمود أن قوات الاحتلال أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة سفن الأسطول أن مواصلة الابحار نحو غزة ومحاولة كسر الحصار ستعتبر انتهاكا يعرض المشاركين للاعتقال كما لجأت الى بث مواد دعائية عبر اللاسلكي مرتبطة بالسابع من أكتوبر.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn