عاجل/ إيطاليا: إسرائيل أكدت التزامها بعدم استخدام العنف ضد أسطول الصمود

قال وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني إنّ إسرائيل أكدت له التزامها بعدم استخدام أي شكل من أشكال العنف ضد السفن المشاركة في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، موضحاً أنّ بلاده تتابع عن كثب تطورات الوضع لضمان سلامة جميع المشاركين في هذه المبادرة.

في المقابل، أفاد منظمو أسطول الصمود أنّ قوات الاحتلال أبلغت عبر أجهزة اللاسلكي جميع قباطنة السفن المشاركة بأنّ مواصلة الإبحار نحو شواطئ غزة ومحاولة “كسر الحصار” ستُعتبر انتهاكا يعرض المشاركين للاعتقال والمعاملة وفق أساليبها المعتادة.

كما لجأت قوات الاحتلال إلى بث مواد دعائية عبر اللاسلكي مرتبطة بالسابع من أكتوبر، في محاولة للتأثير على طواقم الأسطول والمتضامنين على متنه.