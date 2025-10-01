عاجل/ جيش الاحتلال يقتحم السفينة “ألما” ويهدّد أسطول الصمود باستخدام العنف

اكد عضو الهيئة التسييرية لاسطول الصمود وائل نوار، مساء اليوم الاربعاء، ان جيش الاحتلال قد هدد الاسطول باستخدام العنف في حال مواصلته التقدم نحو قطاع غزة.

كما اكد نوار في تصريح لاذاعة الديوان، ان بحرية الاحتلال قد اقتحمت السفينة “الما” التي تقود الاسطول، منذ قليل.

واضاف نوار ان طواقم الاسطول قد ردت على جيش الاحتلال بان اي اعتراض للاسطول بالعنف يعتبر جريمة حرب.

وحاصرت سفن بحرية الاحتلال مساء اليوم الأربعاء أسطول الصمود العالمي وأبلغت جميع قباطنة السفن عبر أجهزة اللاسلكي أن مواصلة الابحار نحو شواطئ غزة ومحاولة كسر الحصار عنه تعد انتهاكا يعرض المشاركين للاعتقال ، وفق ما أورده أسطول الصمود المغاربي.