عاجل/ متابعة: قوات الاحتلال تعتقل 70 ناشطا من أسطول الصمود..هذه آخر التطورات..

في متابعو لاخر مستجدات اعتراض قوات الاحتلال اسطول الصمود أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اعتراض 4 سفن واعتقال نحو 70 شخصية.

واكدت اللجنة أن 40 سفينة مازالت تبحر بإصرار لغزة وتبقى على الوصول لشواطئ غزة 165 كيلومترا.

ومن جانبها أكّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنّها نقلت ركاب سفن أسطول الصمود العالمي التي تم اعتراضها إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ عملية السيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس، مشيرة إلى أنّ النشطاء الذين جرى اعتقالهم سيتمّ ترحيلهم لاحقًا إلى بلدانهم. وأكدت المصادر ذاتها أنّ البحرية الإسرائيلية أعلنت حتى الآن السيطرة على ست سفن من الأسطول بعد اقتحامها.

وفي الاثناء تشهد تونس العاصمة وقفات شعبية مساندة لأسطول الصمود.