عاجل/ متابعة: أسطول الصمود.. قوات الاحتلال تعتقل هذه الشخصية..

اعتقلت إسرائيل، مساء الأربعاء، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، من على إحدى سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، واقتادتها إلى ميناء أسدود، وفق إعلام عبري وبيان رسمي.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إيقاف عدة سفن من أسطول الصمود، ونقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

وفيما قالت الخارجية إنه يجري نقل ركاب السفن بأمان، سبق أن أكدت لجنة كسر الحصار تعرض الناشطين للاعتداء.

كما أظهرت لقطات تعرض السفن لاقتحام الجيش الإسرائيلي وإهانة المشاركين عبر إجبارهم على رفع أيديهم قبيل اعتقالهم.

كما أكدت الخارجية اعتقال “غريتا” وأصدقائها، وقالت إنهم بخير وصحة جيدة، دون تفاصيل أخرى.​​​​​​​

“الأناضول”