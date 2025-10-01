عاجل/ وائل نوّار: سيتم اعتراض الأسطول بعد ساعة.. وهذه رسالتي قبل الوقوع في الأسر

عاجل/ اتصالات بين إسرائيل وإيطاليا لضمان سلامة الإيطاليين على متن اسطول الصمود

عاجل/ آخر آجال إيداع التصريح الشهري بالأداءات

عاجل/ إعلان هام من أسطول الصمود

عاجل/ متابعة: أسطول الصمود.. قوات الاحتلال تعتقل هذه الشخصية..

2025/10/01 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

اعتقلت إسرائيل، مساء الأربعاء، الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، من على إحدى سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة، واقتادتها إلى ميناء أسدود، وفق إعلام عبري وبيان رسمي.

وأكدت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إيقاف عدة سفن من أسطول الصمود، ونقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.

وفيما قالت الخارجية إنه يجري نقل ركاب السفن بأمان، سبق أن أكدت لجنة كسر الحصار تعرض الناشطين للاعتداء.

كما أظهرت لقطات تعرض السفن لاقتحام الجيش الإسرائيلي وإهانة المشاركين عبر إجبارهم على رفع أيديهم قبيل اعتقالهم.

كما أكدت الخارجية اعتقال “غريتا” وأصدقائها، وقالت إنهم بخير وصحة جيدة، دون تفاصيل أخرى.​​​​​​​

 

 

“الأناضول”

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn