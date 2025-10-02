عاجل/ قائمة اسمية لبعض نشطاء أسطول الصمود الذين اختطفهم الاحتلال الإسرائيلي..

اكدت هيئة اسطول الصمود المغاربي عتراض سفينة “دير ياسين” بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال مساء اليوم وهي سفينة من ضمن الأسطول المغاربي .

واضافت انه تم إعتراض بشكل غير قانوني من قبل قوات الاحتلال كل من سفينة ماريا كريستيانا/ دير ياسين/ هوغا/ سبكتر / أدارا/ألما/سيريوس و هي سفن ضمن أسطول الصمود العالمي كانت تبحر في اتجاه غـزة في مهمة انسانية لكسر الحصار و ايصال المساعدات .

من جانبه أكد الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود المغاربي مساء اليوم الاربعاء في بيان أن القوات الاسرائيلية شرعت في حدود الساعة التاسعة ونصف ليلا بتوقيت القدس و في المياه الدولية المقابلة لقطاع غزة في عملية اعتراض واختطاف قوارب أسطول الصمود العالمي، واعتبرالفريق القانوني ان هذه العملية ” تشكّل جريمة حرب واضحة ومخالفة صريحة للقانون الدولي”، موضحا أن القافلة تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وهي منطقة خاضعة لحصار غير قانوني تفرضه دولة الاحتلال وفقًا لقرارات محكمة العدل الدولية. لذلك، فإن أي اعتداء على هذا الأسطول يُعد انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي وجريمة حرب.

وأكد أنه على “تواصل مباشر ودائم مع عائلات جميع المشاركين”، مشيرا في ذات السياق إلى أنّ كل المشاركين مدرَّبين جيدًا ولديهم الخبرة اللازمة للحفاظ على سلامتهم. وبين الفريق القانوني للأسطول المغاربي أنّه في جاهزية تامة ويتابع بدقة كل التطورات، وأنه تم تفعيل كل الآليات القانونية والحقوقية اللازمة، مع التنسيق المستمر مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.