عاجل/ متابعة لأسطول الصمود: هذه آخر المستجدات..

أعلنت اللّجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، اليوم الخميس، أنه “تم تأكيد اعتراض وقرصنة 22 سفينة، مع تقدير أن 19 سفينة أخرى قد تم اعتراضها دون توثيق”.

وأضافت اللّجنة الدولية أن “4 سفن فقط تبقّت، بينها سفينتان ابتعدتا لكونهما سفن دعم، وسفينة ‘مارينيت’ ما زالت تبحر باتجاه غزة لكنها بعيدة بعد التحاق متأخر بسبب أعطال فنية”، والسفينة الأخيرة ‘ميكينو’ ظهرت على مواقع التتبع داخل المياه الإقليمية الفلسطينية على بعد 8 أميال من غزة، في حدث غير مسبوق منذ 20 عامًا من الحصار”.

وأوضحت أنه “لم يتأكد بعد إن كان وصولها فعليًا وتوقفها هناك، أو نتيجة خلل تقني، أو اقتيادها بعد اعتراضها”، مشدّدة أنه “في حال تأكد وصولها، فسيكون حدثًا استثنائيًا يضاف لإنجازات الأسطول، الذي تمكنت سفنه من الوصول لأماكن لم يسبق لسفينة كسر حصار وصولها فيما مضى”.