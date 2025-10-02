عاجل/ سفينة “ميكينو” أول سفينة تنجح بكسر الحصار على غزة..

دخلت سفينة “ميكينو” ضمن أسطول الصمود العالمي إلى المياه الإقليمية لقطاع غزة.

وأظهر نظام التعقب في الموقع الإلكتروني للأسطول، الخميس، أن “ميكينو” تنتظر على بعد نحو 9 أميال بحرية عن غزة.

وفي تصريح للأناضول، أوضح عضو الوفد التركي في الأسطول، رمضان تونج أن السفينة “ميكينو” تجاوزت الحصار ودخلت المياه الإقليمية لغزة.

وقال: “هذا يعني أن الحصار قد تم كسره فعليًا، وأريد أن أشارككم فرحة وصول سفينتنا ميكينو إلى غزة، التي كانت تحت حصار بري وبحري هائل من قبل إسرائيل لسنوات”.

وأضاف: “الأهم أننا كسرنا الحصار في عقولنا، وآمل أن تقترب الأيام التي نحتضن فيها إخواننا في غزة الحرة التي كُسر فيها الحصار”.

من جانبها، ذكرت عضو الوفد التركي بأسطول الصمود تولاي غوكتشيمن أن “ميكينو” لم تتعرض لأي تدخل، وقالت: “لكن بعد اقتراب قارب إسرائيلي، ألقى النشطاء هواتفهم بعيدًا واستمروا في طريقهم لأن السفينة كانت صغيرة”.

بدورها، أكدت منسقة غزة في الأسطول، نويليا فرنانديز لوسائل إعلام إسبانية أنهم تلقوا أنباء تفيد بأن “ميكينو” على بعد نحو 7 أميال من ساحل غزة، أي على بعد أقل من ساعة.

الأناضول