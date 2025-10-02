الإدارة العامة للأداءات تحدد آجال التصريحات الشهرية للموّلين

حدد يوم 20 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الإدارة العامة للأداءات.

وضبط يوم 16 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين كما حُدّد اليوم نفسه كآخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

وسيكون يوم 28 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.