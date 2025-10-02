عاجل/ سفينة “ميكينو” أول سفينة تنجح بكسر الحصار على غزة..

عاجل/ متابعة لأسطول الصمود: هذه آخر المستجدات..

عاجل/ بعد ايقاف نشطاء أسطول الصمود: هذه الدولة تطرد أفراد البعثة الدبلوماسية لإسرائيل..

عاجل/ من بينهم الممثل محمد مراد: قائمة اسمية للنشطاء بسفينة “أنس الشريف” الذين تم اعتقالهم..

الإدارة العامة للأداءات تحدد آجال التصريحات الشهرية للموّلين

2025/10/02 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات, تونس

حدد يوم 20 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، وفق بلاغ صادر، الاربعاء، عن الإدارة العامة للأداءات.

وضبط يوم 16 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين كما حُدّد اليوم نفسه كآخر أجل لإيداع التصريح الثلاثي بالنسبة للأشخاص الخاضعين للنظام التقديري والملحقين بالنظام الحقيقي.

وسيكون يوم 28 أكتوبر 2025 آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2025 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn