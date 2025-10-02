قابس: انطلاق اشغال مشاريع جديدة في قطاع الطرقات

انطلقت يوم امس الأربعاء بمدينة كتانة من ولاية قابس، باشراف والي قابس رضوان نصيبي، أشغال مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بالجهة.

وسيتم التدخل في نطاق هذا المشروع الذي تبلغ كلفته 05 مليون دينار بالطريق الوطنية رقم 1 ومفترق الطريق الحزامية على مستوى مدخل غنوش وبالطريق الوطنية رقم 15 في الجزء الرابط منها بين مدينة منزل الحبيب وحدود ولاية قفصة.

وتتمثل الأشغال، التي سيتم انجازها، في ازالة جسم الطريق القديم وانجاز طبقتي الأسس والسير بالخرسانة الاسفلتية وشحن الحواشي بالحصى المكسرة وتعبيدها والتشوير الأفقي والعمودي للطريق.

وأعطى والي الجهة يوم أمس، اشارة انطلاق أشغال مشروع تهيئة مدخل محطة النقل البري الجديدة بكلفة تبلغ 800 ألف دينار.

ويتضمن المشروع في مكوناته احداث مفترق دوراني جديد بالطريق الحزامية وربطه بمدخل محطة النقل، الذي ستتم تهيئته وتنوير محيطه الخارجي.