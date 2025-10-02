عاجل/ بطاقة ايداع بالسجن في حق هذه المسؤولة السابقة..

عاجل/ بعد ايقاف نشطاء أسطول الصمود: هذه الدولة تطرد أفراد البعثة الدبلوماسية لإسرائيل..

2025/10/02

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق بثينة بن يغلان المديرة العامة السابقة لصندوق الأمانات والودائع.

وكان قاضي التحقيق المتعهد بالبحث أصدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأربعاء بطاقتي ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي ومدير عام سابق على ذمة القضية المتعلقة بشبهات فساد مالي واداري في صندوق الأمانات والودائع.

وينتظر أن يواصل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أعماله الاستقرائية واجراء السماعات اللازمة في حق اطارات اخرى من المحالين على أنظاره قبل اتخاذه القرارات القضائية اللازمة في شأنهم وفق ما أوردته اذاعة موزاييك.

