اختطاف تونسيين من قبل الكيان: منظمة الأطباء الشبان تدعو الدبلوماسية التونسية للتدخل..

نددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان “بالاعتداء غير القانوني” الذي تعرض له “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار” في عرض البحر واختطاف المشاركين فيه الذين كانوا في طريقهم الى قطاع غزة بهدف إيصال المساعدات الانسانية، داعية الدبلوماسية والخارجية التونسية للتدخل للدفاع على مصالح التونسيين المختطفين لدى الكيان الصهيوني، وبضرورة ايقاف الإبادة الجماعية في غزة.

ودعت المنظمة التونسية للاطباء الشبان جميع منظوريها وكل المواطنين للمشاركة والحضور في كل الوقفات الاحتجاجية المزمع تنفيذها انطلاقا من تاريخ اليوم 2 أكتوبر الجاري وخاصة الاعتصام المفتوح، الذي دعت له تنسيقية “أسطول الصمود المغاربي” مؤكدة ان النزول إلى الساحات، بالميدعات البيضاء، أصبح واجبًا الآن.

وبخصوص وضعية التونسيين المشاركين تم الى حد الآن وفق المعطيات المحينة من الفريق القانوني للاسطول اعتقال 16 تونسيا، منهم أنيس عباسي ومحمد علي ولطفي حاجي، وأشرف خوجة، ومحمد مراد ووائل نوار وياسين قايدي وغسان هنشيري و مازن عبد اللاوي و نبيل الشنوفي وعبد الله المسعودي و عزيز ملياني ونور الدين سلواج و سيرين غرايري وجهاد الفرجاني وخليل الحبيبي.

وللاشارة انطلقت منذ أيام عشرات السفن ضمن “أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار” نحو قطاع غزة، محملة بالخصوص بمساعدات إنسانية، لاسيما مستلزمات طبية لقطاع غزة وتعد هذه أول مرة يبحر فيها هذا العدد من السفن (نحو 50) مجتمعة نحو قطاع غزة، الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ 18 سنة. وخلفت هذه الابادة 65 ألفا و419 قتيلا و167 ألفا و160 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.