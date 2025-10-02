المقررة الخاصة للأمم المتحدة: اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود خرق للقانون الدولي واعتداء على سيادة الدول..#خبر_عاجل

عاجل/ هجوم بسكين في كنيس يهودي ببريطانيا..

عاجل/ سفينة “ميكينو” أول سفينة تنجح بكسر الحصار على غزة..

عاجل/ متابعة لأسطول الصمود: هذه آخر المستجدات..

عاجل/ تجّـار هذه الجهة ينفّذون إضرابا شاملا عن العمل

2025/10/02 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

نفذ أصحاب المحلات التجارية وسط مدينة غمراسن من ولاية تطاوين، صباح اليوم الخميس 2 اكتوبر 2025، اضرابا عن العمل شمل مختلف القطاعات باستثناء الصيدليات و المخابز .
وأكد التجار في بلاغ لهم، ان الاحتجاجات تاتي على خلفية ما وصفوه ” بالممارسات الاستفزازية و الظلم الذي يتعرضون اليه خاصة عند الزيارات الرقابية حيث يحضر عدد كبير من الأشخاص و لا يقتصر ذلك على التجارة و الصحة ليشمل ممثلي ادارات اخرى مما يثير الريبة لدى الحرفاء حول وجود مخالفات خطيرة بالإضافة إلى القيام بتصوير المحلات مما أدى الى عدم القدرة على مواصلة النشاط العادي اليومي و ذلك يتنافى مع مبادئ الدولة الاجتماعية المبنية على الاقتصاد الإجتماعي”.

