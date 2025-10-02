عاجل/ تجّـار هذه الجهة ينفّذون إضرابا شاملا عن العمل

نفذ أصحاب المحلات التجارية وسط مدينة غمراسن من ولاية تطاوين، صباح اليوم الخميس 2 اكتوبر 2025، اضرابا عن العمل شمل مختلف القطاعات باستثناء الصيدليات و المخابز .

وأكد التجار في بلاغ لهم، ان الاحتجاجات تاتي على خلفية ما وصفوه ” بالممارسات الاستفزازية و الظلم الذي يتعرضون اليه خاصة عند الزيارات الرقابية حيث يحضر عدد كبير من الأشخاص و لا يقتصر ذلك على التجارة و الصحة ليشمل ممثلي ادارات اخرى مما يثير الريبة لدى الحرفاء حول وجود مخالفات خطيرة بالإضافة إلى القيام بتصوير المحلات مما أدى الى عدم القدرة على مواصلة النشاط العادي اليومي و ذلك يتنافى مع مبادئ الدولة الاجتماعية المبنية على الاقتصاد الإجتماعي”.