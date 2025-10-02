عاجل/ اختطاف نشطاء أسطول الصمود: نوّاب بالبرلمان يطالبون الحكومة بالتحرّك العاجل



اصدرت اللجنة اجتمعت البرلمانية لمساندة أسطول الصمود، اليوم الخميس، بيانا دعت فيه مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة يتضمن جدول أعمالها إصدار بيان رسمي حول اختطاف المشاركين في أسطول الصمود بينهم النائب محمد علي من طرف قوات الاحتلال الصهيوني وبعث لجنة طوارئ للتنسيق مع السلطات الوطنية والمنظمات الدولية لضمان سلامة المشاركين والإفراج عنهم.

وطالبت اللجنة، وفق ما صرحبه النائب العابد،للاذاعة الوطنية اليوم الخميس 02 أكتوبر 2025، الحكومة بالتحرك العاجل والفاعل عبر كل القنوات الدبلوماسية والسياسية واتخاذ موقف وطني حازم ضدّ هذا الاعتداء.

كما حمّلت اللجنة البرلمانية، الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية بخصوص سلامة المشاركين في الأسطول واعتبار العمل العدواني استفزازا موجها ضدّ الشعب التونسي.

وأشار النائب إلى أن اللجنة أدانت بشدة اختطاف المشاركين في الأسطول وتم إحداث خلية أزمة للعمل على التواصل مع البرلمان الدولي والبرلمان الإفريقي والبرلمان العربي للضغط على الحكومات من أجل ضمان سلامة المحتجزين والإفراج عنهم.

كما لفت النائب ثابت العابد، إلى أن عددا من المحامين تحولوا إلى الميناء الذي يتم فيه احتجاز المشاركين في الأسطول ولكن المعلومات مازالت شحيحة.