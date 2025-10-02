هكذا ستكون درجات الحرارة والأمطار إلى حدود نهاية العام.. #خبر_عاجل

أشارت التوقعات الموسمية بقوة احتمال تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، وفق المعهد الوطني للرصد الجوي.

وتوقع المعهد أن تمتاز الأشهر الثلاث، وفق الفترة المرجعية 2020/1991 وحسب المناطق الجفرافية، بمتوسط درجات حرارة يختلف بشكل كبير من منطقة إلى أخرى إذ يتراوح بين 11،8 درجة في تالة و 19،3 درجة في جربة مع توقع ان تسجل المناطق الساحلية وجنوب شرق البلاد (قابس، مدنين، تطاوين) درجات حرارة اعلى مقارنة بالمناطق الجبلية والداخلية (تالة، الكاف، القصرين).

وبخصوص هطول الأمطار، أشار المعهد إلى أن نماذج التوقعات المناخية لا تظهر اتفاقا قويا أو اجماعا واضحا حول سيناريو واحد لهطول الامطار مضيفا أن بعض المخرجات ترجح احتمال تسجيل امطار عادية الى اقل بقليل من المعدلات العادية في اغلب المناطق.

وأظهرت التوقعات تدرجا واضحا بين الشمال والجنوب اذ تكون كميات الامطار اعلى في الشمال (طبرقة 443،1 مليمتر وبنزرت 267،3 مليمتر) وتنخفض بسرعة لتصل الى اقل من 100 مليمتر في المناطق الداخلية والصحراوية (30،1 مليمتر في توزر و 22،5 مليمتر في البرمة).

وبخصوص التحليل المناخي الشهري حسب الفترة المناخية 2020/1991، تشير التوقعات الى ان تونس ستشهد خلال شهر اكتوبر انخفاضا تدريجيا للحرارة اذ سيتراوح متوسط درجات الحرارة بين 17 درجة في المرتفعات الغربية و 25 درجة في اقصى الجنوب.

أما هطول الامطار فمن المتوقع ان تسجل محطات الشمال كميات تتراوح بين 60 و120 مليمتر بينما تشهد مناطق الوسط والجنوب كميات عادة اقل من 60 مليمتر.

وأظهرت التوقعات ان شهر نوفمبر سيكون بداية الموسم البارد في تونس، حسب متوسط درجات الحرارة للفترة 2020/1991 حيث ستشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا اذ ستراوح بين 11 درجة في المناطق الغربية و 19 درجة في أقصى الجنوب.

ويبقى الشمال اكثر رطوبة مع كميات امطار تتراوح بين 40 و 160 مليمترا في حين يسجل الوسط والجنوب نقصا في كميات الامطار التي يتوقع ان تتجاوز غالبا 41 مليمتر.