عاجل/ رئيس وزراء المغرب: “سجّلنا للأسف مقتل 3 أشخاص”

أعرب رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش الخميس 2 أكتوبر 2025 عن أسفه لمقتل ثلاثة أشخاص خلال أعمال العنف التي هزت عدة مدن مغربية صغيرة مساء الأربعاء، في اليوم الخامس من الاحتجاجات المطالبة بتحسين نظامي التعليم والرعاية الصحية.

وقال أخنوش في أول كلمة له منذ بدء الاحتجاجات التي دعت إليها مجموعة “جيل زد 212” السبت الماضي “سجلنا للأسف مقتل ثلاثة أشخاص” إثر “الأحداث المؤسفة التي شهدناها خلال اليومين الماضيين”.

صرّح رشيد الخلفي المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن الأشخاص الثلاثة الذين لم تُكشف هوياتهم، قُتلوا على يد رجال الدرك “دفاعًا عن النفس” أثناء محاولتهم “اقتحام” لواء درك في جنوب البلاد. وأشارت حصيلة اولية إلى مقتل شخصين في الهجوم.