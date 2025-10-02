العاصمة: مئات الطلبة والتلاميذ يتظاهرون دعما لأسطول الصمود

تجمع مئات الطلبة والتلاميذ ظهر اليوم الخميس، في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، رافعين الأعلام التونسية والفلسطينية، للمطالبة بالتحرك من أجل حماية المشاركين في أسطول الصمود المغاربي والعالمي، ومن بينهم العديد من التونسيين، الذين قامت قوات الاحتلال بقرصنة السفن التي كانوا على متنها، في مسيرتهم البحرية في اتجاه قطاع غزة، لفتح ممر إنساني يحمل مساعدات طبية وغذائية لسكان القطاع.

ودعا متدخولون في التجمع أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة، إلى مواصلة التحركات الاحتجاجية للضغط على حكومات الدول التي لها مشاركين في الأسطول، للقيام بعمل دبلوماسي لحماية المحتجزين من قبل قوات الاحتلال، و”غلق سفارات الدول المشاركة في العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني”، وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وجابت المظاهرات الطلابية، التي دعا إليها الاتحاد العام لطلبة تونس وشارك فيها تلاميذ المدارس الإعدادية والابتدائية شوارع العاصمة. كما شهدت مؤسسات جامعية احتجاجات منددة بالتدخل الصهيوني ضد أسطول الصمود المغاربي والعالمي وبالهجمات العسكرية على قطاع غزة.

ودعا أحد المتدخلين في التجمع المشاركين الى الإلتحاق بوقفة احتجاجية ستنتظم مساء اليوم أمام مقر السفارة الأمريكية.

يشار إلى أن هذا التجمع الطلابي والتلمذي الذي دار في أجواء سلمية، رافقه حضور أمني كثيف من قوات حفظ النظام في شارع الحبيب بورقيبة.