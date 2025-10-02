عاجل/ قائمة التونسيين المُختطفين لدى الاحتلال

أعلن المحامي سامي بن غازي، عضو اللجنة القانونية لإسناد أسطول الصمود، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الأسطول الذي تم اعتراضه من قبل قوات الإحتلال الصهيوني صباح اليوم، كان على متنه 25 تونسيًا موزعين على السفن كالتالي:

– دير ياسين :

وائل نوار

ياسين قايدي

غسان هنشيري

مازن عبد اللاوي

نبيل الشنوفي

عبد الله المسعودي

عزيز ملياني

نور الدين سلواج

سيرين غرايري

– فلوريدا :

أنيس عباسي

محمد علي

لطفي حاجي

أشرف خوجة

محمد مراد

– ألكاتالا :

حمزة بوزويدة

لؤي الشارني

مهاب السنوسي

زياد جاب الله

– ميامي:

فداء عثمني

غسان كلاعي

محمد أمين حمزاوي

– سيروس :

جهاد الفرجاني

– هيوڨا :

خليل الحبيبي

– أدادجو:

حسام الدين الرمادي

– امستردام :

محمد علي محي الدين

أما بالنسبة الى سفينة الخاصة “سامر تايم جونغ” الخاصة بالتوثيق والمراقبة فقط، فقد أفاد بن غازي بأنه يوجد على متنها ثلاثة تونسيين وقد وصلت إلى نقطة 100 ميل بحري في المنطقة الحمراء قبل أن تُغيّر وجهتها وتنسحب نحو قبرص لمواصلة عملها من هناك.